2010年来に急増した、乳児を激しく揺さぶったとして親などが逮捕・起訴される「揺さぶられっ子症候群」通称“SBS事件”。ところが、一転して無罪が続出する前代未聞の事態になりました。その背後で多くの家族が離れ離れになったわけですが、今後、同じような悲劇は防げるのか。SBSの現在位置を探ります。写真家の赤阪友昭さんは2人の子供に恵まれ、妻の亜樹さんと家族4人幸せな日々を過ごしていました。そんな生活が一変したのは8