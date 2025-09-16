国土交通省が１６日発表した２０２５年の基準地価（７月１日現在）は、住宅地や商業地などを含む全用途の全国平均が１・５％上昇した。プラスは４年連続で、上昇幅は前年より０・１ポイント拡大し、バブル期の１９９１年（３・１％）以来、３４年ぶりの大きさだった。景気が緩やかに回復する中、東京、大阪、名古屋の３大都市圏など都市部が上昇をけん引し、地方圏も上昇傾向が続いている。全用途では、３大都市圏が４・３％上