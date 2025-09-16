ドジャース専門メディア「ドジャースウェイ」は１５日（日本時間１６日）にふくらはぎの負傷でリハビリ期間を延長したドジャースの佐々木朗希投手（２３）について、「ロバーツ監督は佐々木の復帰についてそれほど熱心ではない」と報じた。佐々木は傘下３Ａオクラホマシティーで５度目のリハビリ登板となった９日（同１０日）の３Ａサクラメント戦でメジャー移籍後最速の１００・６マイル（約１６１・９キロ）をマークするなど