「PEANUTS／ピーナッツ CERTA フリップ窓付きダイアリーケース」が、Hamee公式オンラインストアにて発売中。全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなる。便利なダイアリーケースを紹介する。『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描か