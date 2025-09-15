阿南市で9月14日、災害発生時に避難者自身が中心となって避難所を立ちあげる訓練が行われました。この訓練は、災害発生時に道路の寸断などで市の職員が避難所に駆けつけることができない事態を想定して、阿南市が初めて実施しました。14日は、地元住民や自主防災会のメンバーら約50人が参加しました。参加者は、防災士らのアドバイスを受けながら、簡易トイレの設置や充電設備の整備など、マニュアルに沿って手際よく避難所