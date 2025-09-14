【ガチ裏話】無名なただのオッサンがFacebookで大バズりして、売上を上げまくっている話を暴露します――というタイトルで公開された動画で、マーケティング侍・りゅう先生が語ったのは、ノンブランドの“ただのおじさん”高田洋平さんがFacebookで大成功を収めた内幕だ。 りゅう先生によると、「無名なただのおっさんがですね、Facebookを使ってものすごいバズりまくっていると、しかもバズるだけじゃなくて、