「疲れているのに眠れない」「集中力が落ちた気がする」…そんな変化を「ただの体調不良」と片付けていないだろうか。産業医として患者の声に耳を傾けてきた吉田英司氏は、こうした症状の裏にメンタルヘルスの危機が潜んでいると警鐘を鳴らす。心の状態を把握できる“自分にとってのストレスサイン”とは？※本稿は、吉田英司『一生健康に働くための心とカラダの守り方』（かんき出版）の一部を抜粋・編集したものです。頭痛、めま