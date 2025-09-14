人気コミック『PEANUTS』の、スヌーピーやスヌーピーの仲間たちがデザインされたスポーツトイ「スヌーピーやわらかボール」「スヌーピーピタッとキャッチボール」「スヌーピーワンダフルダーツ」が全国の雑貨店・玩具取扱店にて発売される。＞＞＞『PEANUTS』スポーツトイなどをチェック！（写真12点）『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル