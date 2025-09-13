「北斗の拳の日」である本日9月13日に配信された特別番組【『北斗の拳』の日だよ!! 四兄弟全員集合!!〜アニメ新情報解禁スペシャル〜】の中で、アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』の新キャストが発表された。原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究