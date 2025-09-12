ムーミンの魅力をぎゅっと詰め込んだ精巧なフィギュアシリーズ第3弾カプセルトイ「AIP ムーミン Vol.3」が新登場！キタンクラブが贈るハイクオリティのフィギュアたちをご覧あれ。☆珍しいキャラクターも手に入る「AIP ムーミン Vol.3」をチェック！（写真5点）＞＞＞キタンクラブが送るAIPムーミンフィギュアシリーズに第3弾が登場する。「AIP（ART IN THE POCKET）」シリーズとは、「ART／MANGA／HISTORY」の3つの要素を軸に展