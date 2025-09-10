2位パドレスとわずか1ゲーム差で今季残り18試合【MLB】ドジャース 3ー1 ロッキーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）大谷翔平投手を擁するドジャースは8日（日本時間9日）、ナ・リーグ西地区最下位のロッキーズに苦戦するも3-1で辛勝。同地区単独首位をキープしたが、わずか1ゲーム差の2位にパドレスがつけている（成績は8日現在、以下同）。地区優勝の行方を左右するキーマンは──。ドジャースにとって明るい材料は、故障で戦列