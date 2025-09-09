弾丸ライナーの二塁打が勝ち越し点に【MLB】ドジャース 3ー1 ロッキーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地でのロッキーズ戦で第4打席に右へ弾丸ライナーの二塁打を放った。打球速度114.3マイル（約183.9キロ）で、あわや同僚に直撃するアクシデントとなる衝撃の一打だった。同点で迎えた7回2死一塁の場面で、ロッキーズ3番手チビリが投げた4球目のチェンジアップを右へ引っ