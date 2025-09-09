カフェチェーン店「PRONTO（プロント）」「È PRONTO（エプロント）」から、『ポケモン』のスペシャルメニューが新登場！スタイリッシュなデザインが魅力のオリジナルグッズも展開される。☆ポケモンスペシャルメニューやグッズなどのイメージをチェック！（写真18点）＞＞＞大人気ポケモンスペシャルメニューが、今年もプロント＆エプロントにやってくる！今年のテーマは「旅」。様々なポケモンをイメージしたスペシャルド