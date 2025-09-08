石破茂総理は7日夜、記者会見を開き、辞任する意向を表明しました。「党内に決定的な分断を生みたくない」と説明し、辞任の理由を語りました。 【写真を見る】石破茂総理辞任へ有権者から惜しむ声や次期政権に期待の声大分 辞任表明から一夜明けた8日、大分県内では有権者からさまざまな声が聞かれました。 （大分市で）「残念やね。もう少しやってもらいたかった」「辞めるのが遅すぎたと思います。トランプ関税とか見て、