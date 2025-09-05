パンサー尾形貴弘（48）が4日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（木曜午後10時）に出演。6000万円の借金をして建てたマイホームを公開した。尾形は過去に、奥まったところにあり、四方が囲まれている“旗竿物件”と呼ばれる家を購入していた。光が入らないことや、隣の家との間隔がわずか約1メートルと、悩みを抱えていたことが紹介された。構想1年3カ月、こだわって作った尾形のマイホームが今年5月誕生したことが紹介された。