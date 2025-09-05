阿部俊子文部科学大臣は記者会見で、自身の小学校時代の同級生が自ら命を絶った過去に触れ、児童生徒の自殺について「本当にそんなことあってはならない」と涙ながらに語りました。夏休み明けに児童生徒の自殺が増える傾向にありますが、阿部文部科学大臣は閣議後の会見で、自身の小学校時代の同級生が自ら命を絶った過去に触れました。阿部俊子 文部科学大臣「すいません。私の小学校の同級生が自殺をしているので、本当にそ