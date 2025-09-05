ディズニー作品の夜空を彩るロマンティックな名シーンがデザインに落とし込まれたHappyくじ『Disney Wishing Stars』が、セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにてお取り扱いがスタートする。☆名シーンをいつでも楽しめるディズニーのHappyくじ新作をチェック！（写真52点）＞＞＞Happyくじ『Disney Wishing Stars』は、その名のとおり夜空に彩る ”願い星” を連想させる、神秘的なデザインが施されたアイテムをライン