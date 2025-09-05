【ディズニー】“願いが叶う名シーン” のHappyくじ！ きらめきとロマンチックをお手元で
ディズニー作品の夜空を彩るロマンティックな名シーンがデザインに落とし込まれたHappyくじ『Disney Wishing Stars』が、セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにてお取り扱いがスタートする。
☆名シーンをいつでも楽しめるディズニーのHappyくじ新作をチェック！（写真52点）＞＞＞
Happyくじ『Disney Wishing Stars』は、その名のとおり夜空に彩る ”願い星” を連想させる、神秘的なデザインが施されたアイテムをラインナップ。
全11作品のキャラクターが登場し、ディズニー作品の名シーンを再現したアイテムを中心に、ここでしか手に入らないアイテムに注目だ。
全10等級に加えLast賞をご用意している今回のくじのイチオシは、水の精霊ノックに跨り、スカーフがなびく疾走感を描いたA賞のシーンフィギュア『アナと雪の女王2』。台座部分には、作品の名シーンを切り取ったデザインが施されており、ファンには嬉しい特別仕様となっている。
その他にも、最後にくじをひいた方がゲットできるLast賞では、まるでポスターから飛び出てきたかのような臨場感を演出する、ポスターフィギュア『ピーター・パン』をご用意。
B賞〜D賞には、『塔の上のラプンツェル』、『アラジン』、『リトル・マーメイド』の願いが叶う瞬間を切り取った、シーンフィギュアがラインナップされており、いつでも心揺さぶる名シーンをお手元でお楽しみいただける。
その他E賞〜J賞には、トートバッグやスタープレートといった普段使いしやすいアイテムに加え、ポストカードブックなどコレクタブル要素の高いアイテムをご用意。
2025年10月3日（金）よりセブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて順次販売開始。
夜空にきらめく名シーンを堪能できる、Happyくじ『Disney Wishing Stars』をぜひ手に取ってみてはいかがだろうか。
（C）Disney
