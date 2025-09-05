ミスタードーナツは9月10日から、有楽製菓の人気菓子「ブラックサンダー」とコラボした商品「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」を期間限定で発売すると発表しました。昨年に続くコラボに、ファンの間では「最強やん」「チョコ好きにはたまらん」などの反応が相次いでいます。【写真】人気ドーナツ「チョコレート」には→ザクザクトッピングが！人気ドーナツ「チョコファッション」や「ポン・デ・リング」をハロウィーン仕様にし