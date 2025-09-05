台風15号は、9月5日午前9時ごろ和歌山県に再上陸しました。これまでの大雨で地盤が緩んでいる所があります。引き続き、土砂災害に十分注意してください。台風15号は、午前9時ごろに和歌山県に再上陸し、現在は1時間におよそ45キロの速さで東北東へ進んでいます。台風は次第に徳島から遠ざかりますが、これまでの大雨により地盤が緩んでいる所で強い雨が降った場合には、警報級の大雨となる可能性があります。降り始めからの雨量は