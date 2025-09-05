こちら、人がコントロールせずにプログラミングをすることで、ロボットが自分で判断して動く「ロボカー」です。北九州市の九州工業大学で8月、日本と韓国・台湾の学生が協力して、1週間でこの「ロボカー」の製作に挑戦しました。 この日、北九州市にある九州工業大学では、九州工業大学、台湾の台北（タイペイ）科技大学、韓国の釜山（プサン）大学の学生たちが、自律走行するロボットカーの製作に挑ん