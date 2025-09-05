今回は、義両親から突然同居を提案され、ただただ困惑した話を紹介します。義母の骨折が回復し、快気祝いをした日に…「義母が足を骨折して以来、義母は私に頼りっきり。私は義実家の家事だけでなく、義母からのちょっとした頼み事（どうでもいいことばかり）も毎日していて、とにかく大変です。そしてやっと義母の足が回復し、快気祝いをした日のこと、義母が突然『同居を考えて家をリフォームしたくて』と言ってきて、唖然……。