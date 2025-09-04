広域ごみ処理施設の問題に揺れる阿波市で9月4日、市議会の代表質問が行われ、町田寿人市長は、場合によっては「市単独での整備」も辞さない考えを示しました。4日に開かれた阿波市議会9月定例会では、市が板野町、上板町と組合を組織して運営してきた「ごみ処理施設」についての質問が相次ぎました。組合は、約93億円をかけて、2028年の稼働を目指し、新しいごみ処理施設の整備を計画してきました。しかし先月、板野町が整備費につ