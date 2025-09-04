°¤ÇÈ»ÔÄ¹¡Ö»ÔÃ±ÆÈ¤Ç¤ÎÀ°È÷¡×¤â¼¤µ¤º¡¡¹°è¤´¤ß½èÍý»ÜÀßÌäÂê¡ÚÆÁÅç¡Û
¹°è¤´¤ß½èÍý»ÜÀß¤ÎÌäÂê¤ËÍÉ¤ì¤ë°¤ÇÈ»Ô¤Ç9·î4Æü¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä®ÅÄ¼÷¿Í»ÔÄ¹¤Ï¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö»ÔÃ±ÆÈ¤Ç¤ÎÀ°È÷¡×¤â¼¤µ¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿°¤ÇÈ»ÔµÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¤Ç¤Ï¡¢»Ô¤¬ÈÄÌîÄ®¡¢¾åÈÄÄ®¤ÈÁÈ¹ç¤òÁÈ¿¥¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤´¤ß½èÍý»ÜÀß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÈ¹ç¤Ï¡¢Ìó93²¯±ß¤ò¤«¤±¤Æ¡¢2028Ç¯¤Î²ÔÆ¯¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿·¤·¤¤¤´¤ß½èÍý»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±ÍÍ¤ÎÍýÍ³¤Ç¾åÈÄÄ®µÄ²ñ¤Ç¤â¡¢¿·»ÜÀßÀ°È÷¤Î´ØÏ¢Í½»»¤¬ÈÝ·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÈ¹ç´ÉÍý¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÄ®ÅÄ»ÔÄ¹¤Ï¡£
¡ÊÄ®ÅÄ ¼÷¿Í °¤ÇÈ»ÔÄ¹¡Ë
¡ÖÈÄÌîÄ®¤¬Ã¦Âà¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¸å¤â¡¢¿·»ÜÀß¤Î²ÔÆ¯°Ê¹ß¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥ÈÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»»Äêº¬µò¤Ê¤É¤ÎÄÉ²Ã»ñÎÁ¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤Æ¡¢º©ÀÚÃúÇ«¤ËºÇÁ±¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢¡ÖÀâÌÀÉÔÂ¡×¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾åÈÄÄ®¤¬9·î¤ÎµÄ²ñ¤Ë´ØÏ¢Í½»»¤òºÆÅÙÄó½Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£
¡ÊÄ®ÅÄ ¼÷¿Í °¤ÇÈ»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¾åÈÄÄ®Ä¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¡Ê¾åÈÄÄ®)µÄ²ñ¤Î·ë²Ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÁáµÞ¤Ë»ÔµÄ²ñ¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ê2028Ç¯¤Î²ÔÆ¯¡Ë´ü¸Â¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢¾åÈÄÄ®µÄ²ñ¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢»ÔÃ±ÆÈ¤Ç¤ÎÀ°È÷¤â¼¤µ¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·èÃÇ¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö9·îÃæ¤Ë¤Ï·èÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£