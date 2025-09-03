9月9日の「救急の日」に合わせて、救急救命の手順や方法を説明するパネル展が、北島町の県立防災センターで開かれています。県立防災センターでは、大規模災害に備え、月替わりで防災啓発などのパネル展を開催しています。9月は、9月9日の「救急の日」に合わせて心臓マッサージの方法や、AEDを使用するまでの手順など、いざというときのために知っておくべき命を守る情報がパネルで展示されています。こちらのパ