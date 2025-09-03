パイレーツ戦の第2打席で自己最速弾【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間3日・ピッツバーグ）新たなメジャー史を刻んだ。ドジャース・大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場すると、第2打席で46号ソロを放った。1番打者としては「42本目」となり、メジャー史上最多となった。1-4の3回1死、若手剛腕チャンドラーの99.2マイル（約159.6キロ）のフォーシームを捉えた。自己最速