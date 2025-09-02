日々報じられる高齢ドライバーによる事故のニュースに、不安になることも。75歳以上の高齢ドライバーが運転免許を更新する際に義務づけられている「認知機能検査」は、自身の安全運転を守るだけでなく、社会全体の交通事故リスクを軽減するためにも非常に重要な取り組みです。ここでは、「認知機能検査」を中心に、75歳以上のドライバーが免許更新時に受ける必要がある各種検査や講習について、NPO法人 高齢者安全運転支援研究会が