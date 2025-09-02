大規模災害発生に備え、温水洗浄便座付きのものなど、6つのトイレを備えた大型トイレカーが9月2日、県庁でお披露目されました。この大型トイレカーは大規模災害発生に備え、県が導入しました。男性の小用トイレが1つ、男性用洋式トイレが2つ、女性用洋式トイレが2つ、多機能洋式トイレが1つ設置されています。洋式トイレにはすべて、温水洗浄便座が付いています。多機能トイレには、車いす用の昇降リフトやおむつ交換