7回1失点の快投を披露、3点リードで降板も…【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は31日（日本時間9月1日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に先発。7回を投げて被安打4、自己最多タイとなる10奪三振、1失点の好投で12勝目の権利を持って降板したが、8回に2番手スコットが同点に追いつかれ、勝ち権利が消滅した。山本が降板した直後だった。8回のマウンドにあがったスコッ