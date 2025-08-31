「うまぁ！！」sumika片岡健太のエッセイ連載「あくびの合唱」を読む高円寺のアパートから雄叫びが上がった。映像制作をやっている友人と2人で、僕らは鮭のホイル焼きを食べていた。スーパーマーケットに行って、鮭の切り身がセールで売られていたので、なんとなく買って帰った。そして、なんとなくホイルに包んで、焼き上がったものを2人で食べて、先の雄叫びに繋がったのである。 当時、僕らは24歳だった。僕は高校時代か