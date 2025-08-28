県内3つの県立病院の2024年度の病院事業会計決算は、過去最大の35億円4千万円あまりの赤字となりました。県によりますと、県立中央、三好、海部の3病院と県病院局を合わせた2024年度の病院事業会計決算は、前の年度に比べ収入が6億1940万円あまり増えて270億8245万円余りとなりました。一方で、給与改定などで人件費が10億円あまり、物価高騰の影響で、医薬品などの材料費が約4億4100万円など、支出が16億5942万円増えて306億2430