11月3日のゴジラ生誕の日を祝ったイベントが今年もやってくる！今年は東京ドームシティ プリズムホール・セントラルパークにて、「ゴジラ・フェス 2025」が開催決定。「ミレニアムゴジラ」をあしらったメインビジュアル第1弾を公開！さらに「フェス・ゴジラ」新シリーズが始動、鈴⽊福の出演が決定した。ゴジラ生誕を祝うフェスイベント＜ゴジラ・フェス 2025＞が、2025年11月3日（月・祝）に開催されることが発表された