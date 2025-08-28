「ゴジラ・フェス2025」今年は東京ドームシティで開催／「フェスコ゚ジ」新シリーズ始動、鈴木福が出演！
11月3日のゴジラ生誕の日を祝ったイベントが今年もやってくる！ 今年は東京ドームシティ プリズムホール・セントラルパークにて、「ゴジラ・フェス 2025」が開催決定。「ミレニアムゴジラ」をあしらったメインビジュアル第1弾を公開！ さらに「フェス・ゴジラ」新シリーズが始動、鈴⽊福の出演が決定した。
ゴジラ生誕を祝うフェスイベント＜ゴジラ・フェス 2025＞が、2025年11月3日（月・祝）に開催されることが発表された。
これまで多くのゴジラファンが来場し、年々その規模と人気を拡大し続けているゴジラ・フェス。今年は会場を東京ドームシティの「プリズムホール」「セントラルパーク」に変更し、さらにパワーアップ！ 今回も引き続き⼊場無料となる。
そして公開されたメインビジュアルには、ゴジラ・フェスで初めて「ミレニアムゴジラ」が登場！
このビジュアルを使用したフェス開催記念グッズの販売も予定されているのでお楽しみに。
また、フェスをより盛り上げるべく、もう１種のビジュアルも制作中。
2種類のビジュアルを製作するのは、「ゴジラ・フェス」で初めての試みとなる。別バージョンのビジュアルの公開も乞うご期待！
さらに、ゴジラ・フェス恒例となっている完全新作特撮「フェス・ゴジラ」の新シリーズも始動する。
引き続き中川和博監督がメガホンを取り、特撮作品好きで知られる俳優・鈴⽊福の出演が決定、コメントも到着。特報映像も公開された。
「今回の短編作品でゴジラに関わることができ、ゴジラのスーツやミニチュア撮影のセットをみることができて嬉しかったです！ 特撮ファンとして、今回の特撮の新しい挑戦にもワクワクしていました！ 現場で撮られた映像を⾒させてもらいましたが、その迫⼒にとても興奮しました」と大興奮の鈴木福の活躍をお楽しみに！
フェス当日は、ゴジラ最新情報の解禁やスーツグリーティングのほか、ステージを活用した魅⼒的なコンテンツを盛りだくさんでお届け。詳細は続報を待とう。
記念すべき ”怪獣王” 生誕70周年のフィナーレを大いに盛り上げよう！
☆メインビジュアルや鈴木福ビジュアルをチェック！（写真2点）＞＞＞
TM & （C） TOHO CO., LTD.
ゴジラ生誕を祝うフェスイベント＜ゴジラ・フェス 2025＞が、2025年11月3日（月・祝）に開催されることが発表された。
これまで多くのゴジラファンが来場し、年々その規模と人気を拡大し続けているゴジラ・フェス。今年は会場を東京ドームシティの「プリズムホール」「セントラルパーク」に変更し、さらにパワーアップ！ 今回も引き続き⼊場無料となる。
このビジュアルを使用したフェス開催記念グッズの販売も予定されているのでお楽しみに。
また、フェスをより盛り上げるべく、もう１種のビジュアルも制作中。
2種類のビジュアルを製作するのは、「ゴジラ・フェス」で初めての試みとなる。別バージョンのビジュアルの公開も乞うご期待！
さらに、ゴジラ・フェス恒例となっている完全新作特撮「フェス・ゴジラ」の新シリーズも始動する。
引き続き中川和博監督がメガホンを取り、特撮作品好きで知られる俳優・鈴⽊福の出演が決定、コメントも到着。特報映像も公開された。
「今回の短編作品でゴジラに関わることができ、ゴジラのスーツやミニチュア撮影のセットをみることができて嬉しかったです！ 特撮ファンとして、今回の特撮の新しい挑戦にもワクワクしていました！ 現場で撮られた映像を⾒させてもらいましたが、その迫⼒にとても興奮しました」と大興奮の鈴木福の活躍をお楽しみに！
フェス当日は、ゴジラ最新情報の解禁やスーツグリーティングのほか、ステージを活用した魅⼒的なコンテンツを盛りだくさんでお届け。詳細は続報を待とう。
記念すべき ”怪獣王” 生誕70周年のフィナーレを大いに盛り上げよう！
☆メインビジュアルや鈴木福ビジュアルをチェック！（写真2点）＞＞＞
TM & （C） TOHO CO., LTD.