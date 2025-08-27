2025年8月26日（現地時間）、ロサンゼルス・ドジャースのホームスタジアムであるドジャースタジアムにて、始球式および関連イベントにウルトラマンとバルタン星人が登場した。＞＞＞ドジャースタジアムでのウルトラマンとバルタン星人をチェック！（写真9点）この日行われたドジャース対レッズの試合開始前に、センターフィールドプラザで行われた写真撮影会では、ウルトラマンとバルタン星人が、ドジャースファンや訪れた観客との