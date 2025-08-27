7月4日（金）より放送となるTVアニメ『よふかしのうた Season2』より、第9夜「夜守くん、君はどうしたい？」のあらすじと先行カットが公開された。TVアニメ『よふかしのうた』は、累計部数530万部（電子含む）を突破したコトヤマ先生による大人気コミックスが原作。全20巻が発売中だ。このたびTVアニメ『よふかしのうた Season2』第8夜「先輩が初めてっすよ」あらすじ・先行カットが公開された。第8夜は全国フジテレビ系 ”ノイタ