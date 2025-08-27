『よふかしのうた』第9夜 餡子は吸血鬼たちを次々と標的にする
7月4日（金）より放送となるTVアニメ『よふかしのうた Season2』より、第9夜「夜守くん、君はどうしたい？」のあらすじと先行カットが公開された。
TVアニメ『よふかしのうた』は、累計部数530万部（電子含む）を突破したコトヤマ先生による大人気コミックスが原作。全20巻が発売中だ。
＜第9夜「夜守くん、君はどうしたい？」あらすじ＞
ナズナは餡子との因縁を仲間たちに明かし、「あたしが先輩を止める」と決意する。しかし、ハロウィンの夜、群衆の中で餡子がニコを銃撃。「夜を終わらせにきました」と告げる餡子に、次々と吸血鬼たちは標的にされていく。
（C）2025コトヤマ・小学館／「よふかしのうた」製作委員会
