Jリーグは27日、31日から9月5日にブラジル・リオデジャネイロで開催される「第25回日伯友好カップ」に参加するU-15 Jリーグ選抜において、MF小暮大翔(AC長野パルセイロU-15)が怪我のため不参加となり、MF米川祐輝(FC東京U-15むさし)を招集したことを発表した。U-15 Jリーグ選抜は同大会でグループDに入り、ボタフォゴ、サントス、コリチーバと対戦する予定となっている。