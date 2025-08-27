『TOMICA TUNES』 第3弾がやってきた！今度はディズニーキャラクターがUFOに乗車して ”かわいくチューンアップ” ！☆カラフルデザインでフィギュアも楽しめる「SPACE RETRO」をチェック！（写真14点）＞＞＞タカラトミーのダイキャスト製ミニカー「トミカ」が展開する『TOMICA TUNES』 の新作第3弾「TOMICA TUNES DISNEY CHARACTERS Vol.2 SPACE RETRO」が2025年10月中旬にリリース決定！『TOMICA TUNES』は、「大人にも人気の