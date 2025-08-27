2026年に周年を迎えるゴジラ作品を盛り込んだ「ゴジラおせち2026」が数量限定で登場！お正月を盛り上げる豪華特典や、オーナメント付きのDX版も！☆豪華特典も魅力的なゴジラおせちイメージをチェック！（写真14点）＞＞＞アゴスティーニ･ジャパンより、「ゴジラおせち2026」が数量限定で2025年8月26日（火）よりホームページにて、予約受け付けを開始した。2026年版のおせちは、『シン・ゴジラ』（2016）や『モスラ』（1996）な