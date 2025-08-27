「ゴジラおせち2026」で怪獣三昧♪ 豪華特典や「VSエビラ」のDX版も注目！
2026年に周年を迎えるゴジラ作品を盛り込んだ「ゴジラおせち2026」が数量限定で登場！ お正月を盛り上げる豪華特典や、オーナメント付きのDX版も！
アゴスティーニ･ジャパンより、「ゴジラおせち2026」が数量限定で2025年8月26日（火）よりホームページにて、予約受け付けを開始した。
2026年版のおせちは、『シン・ゴジラ』（2016）や『モスラ』（1996）など、歴代の
東宝特撮作品の中から周年を迎える作品にスポットライトを当て、和洋中の豪華な三段重おせちを開発。
各作品をモチーフとしたオリジナル料理を彩り豊かに盛り付け、趣向を凝らした「ゴジラおせち2026」が登場する。
一の重にはゴジラ＆怪獣、二の重には『シン・ゴジラ』、三の重には『ゴジラ・エビラ・モスラ南海の大決闘』をイメージしたお料理が詰められている。
ここでしか手に入らない4つの豪華特典にも注目。
まずはゴジラとともに縁起の良い青梅波をあしらったオリジナルデザインの重箱。側面に描かれた足跡とともに金色で高級感溢れるデザインに仕上げられている。
そしてオリジナル年賀ポスターは富士山や東京の街を背景にしたオリジナルデザイン。お正月飾りにどうぞ！
可愛らしい「ゴジラおみくじ」は、オリジナルデザインの陶器製。おせちを食べながら新年の運勢を見てみよう。
そして墨絵のゴジライラストをあしらったオリジナル箸袋付き祝箸3膳。おせち料理に華を添えて。
さらに、数量限定の【DX（デラックス）版】には、『ゴジラ・エビラ・モスラ南海の大決闘』（1966）のゴジラとエビラの海上戦の情景オーナメントが付属。2026年の新しい年を楽しく華やかに演出してくれるデラックス版もお見逃しなく！
