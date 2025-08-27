本日8月27日（水）よる10時から放送となる日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』。第8話の放送直前に折江懸心役の藤原大祐と、真島太一役の野村周平からコメントが到着した。＞＞＞あらたに公開された第8話の場面カットなどをチェック！（写真17点）第8話では、梅園と瑞沢の対戦の様子が描かれる。全国大会東京都予選1回戦で、梅園はいきなり王者・瑞沢と対戦することになったが、オーダー読みが的中し勝機が出てきた。