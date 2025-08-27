【ちはやふる】第8話のみどころ到着！ 藤原大祐と野村周平よりコメント到着
本日8月27日（水）よる10時から放送となる日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』。第8話の放送直前に折江懸心役の藤原大祐と、真島太一役の野村周平からコメントが到着した。
第8話では、梅園と瑞沢の対戦の様子が描かれる。
全国大会東京都予選1回戦で、梅園はいきなり王者・瑞沢と対戦することになったが、オーダー読みが的中し勝機が出てきた。瑞沢のエース・折江懸心（藤原大祐）と対戦する藍沢めぐる（當真あみ）も「そう簡単に負けるつもりはないよ」と真っ向勝負。
しかし、頼みの綱である1年生エースの八雲力（坂元愛登）が、見えないプレッシャーに押しつぶされてパニック状態に。さらに、白野風希（齋藤潤）は右手の古傷が再発してしまった。
相次ぐピンチに見舞われて絶体絶命の梅園！ めぐるたちの夏は、このまま終わってしまうのか……？
真島太一（野村周平）と綿谷新（新田真剣佑）も登場してドラマは最終章に突入！
次期名人と目されている折江懸心役の藤原大祐は、「8話は衝撃回です」、「ちはやふるパワー満載の展開に、僕も本を読んでいて胸が高まりました」と興奮冷めやらぬ様子でコメント。
また、第8話では、野村周平が映画シリーズから10年の時を経て大人になった真島太一役として登場する。
野村は「8話は、梅園高校にとっては絶体絶命のピンチが相次ぎますが、僕演じる太一がそのピンチに今後どう関わってくるかポイントだと思うので、最後まで是非ご覧ください！」とメッセージを送っている。
王者・瑞沢と対戦する東京都予選1回戦が描かれる第8話は今夜10時から放送、お楽しみに。
王者・瑞沢と対戦する東京都予選1回戦が描かれる第8話は今夜10時から放送、お楽しみに。