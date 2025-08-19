美馬市は8月19日、市の指定管理施設のインターネット予約申し込みフォームで、施設の利用者104人分の名前や住所などの個人情報が、閲覧可能な状態になっていたことを明らかにしました。施設の予約を確認した14人が、見ることができる状態となっていました。市は、対象者にお詫びのメールを送信し、再発防止に努めるということです。