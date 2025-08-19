今年も「クマ被害」のニュースが後を絶たない。環境省の発表によると、今年の4月から7月末までの期間で、クマに襲われてけがをした人や死亡した人は全国で55人にのぼり、過去最多の被害があった2023年とほぼ同じ水準となっているという。【写真】クマ外傷のあまりに凄惨な医療現場。頭蓋骨骨折、顔面骨骨折をきたしたCT像クマシーズンが始まる直前の5月28日、出版されたのが『クマ外傷クマージェンシー・メディシン』（新興