トランプ米大統領は１８日、ロシアのプーチン大統領が「私のために交渉を望んでいると考える」と話した。プーチン大統領が応じた終戦交渉がトランプ大統領自身のためだったという意味だ。トランプ大統領は終戦交渉を通じてノーベル平和賞受賞を期待している。この発言は生中継用マイクがオンになっていることに気づいていない状態で収録された。トランプ大統領はこの日、ホワイトハウスでウクナイナのゼレンスキー大統領と会談した