むにゅぐるみパティオに新作サンリオグッズが到着！サンリオキャラクターズたちがあまいお菓子におめかしした、「スイーツハウスシリーズ」が新登場です♪☆スイーツハウスシリーズ新作のイメージをチェック！（写真10点）＞＞＞キャラクターグッズショップ「むにゅぐるみパティオ」は、サンリオキャラクターズの「スイーツハウスシリーズ」を8月15日（金）よりお取り扱いがスタートする。可愛くてあまいお菓子がモチーフのお洋