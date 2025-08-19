むにゅぐるみマスコット（全6種）

むにゅぐるみパティオに新作サンリオグッズが到着！　サンリオキャラクターズたちがあまいお菓子におめかしした、「スイーツハウスシリーズ」が新登場です♪

キャラクターグッズショップ「むにゅぐるみパティオ」は、サンリオキャラクターズの「スイーツハウスシリーズ」を8月15日（金）よりお取り扱いがスタートする。

可愛くてあまいお菓子がモチーフのお洋服＆スタイルにおめかししたサンリオキャラクターズたちは、ハローキティ・マイメロディ・クロミ・ポムポムプリン・シナモロール・ハンギョドンの6キャラクター。

アイテムラインナップも充実しており、缶バッジ、アクリルスタンド、ダイカットホログラムステッカーのほか、キラキラ感とツヤ感が楽しめるアクリルキーホルダーも登場。
そのほか、プリントミニ巾着やポストカード2枚セットなどのグッズもお取り揃えされている。

中でも注目は「むにゅぐるみマスコット」！
可愛いスイーツスタイルのサンリオキャラクターズたちを立体で愛でることができちゃいます♪

ぜひチェックしてみてね。