【サンリオキャラクターズ】 “お菓子” におめかし♪ 新作「スイーツハウス」グッズをチェック！
むにゅぐるみパティオに新作サンリオグッズが到着！ サンリオキャラクターズたちがあまいお菓子におめかしした、「スイーツハウスシリーズ」が新登場です♪
☆スイーツハウスシリーズ新作のイメージをチェック！（写真10点）＞＞＞
キャラクターグッズショップ「むにゅぐるみパティオ」は、サンリオキャラクターズの「スイーツハウスシリーズ」を8月15日（金）よりお取り扱いがスタートする。
可愛くてあまいお菓子がモチーフのお洋服＆スタイルにおめかししたサンリオキャラクターズたちは、ハローキティ・マイメロディ・クロミ・ポムポムプリン・シナモロール・ハンギョドンの6キャラクター。
アイテムラインナップも充実しており、缶バッジ、アクリルスタンド、ダイカットホログラムステッカーのほか、キラキラ感とツヤ感が楽しめるアクリルキーホルダーも登場。
そのほか、プリントミニ巾着やポストカード2枚セットなどのグッズもお取り揃えされている。
中でも注目は「むにゅぐるみマスコット」！
可愛いスイーツスタイルのサンリオキャラクターズたちを立体で愛でることができちゃいます♪
ぜひチェックしてみてね。
