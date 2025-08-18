8月16日は、吉野川市鴨島町でも一夜限りの阿波踊りが開かれ、多くの人で賑わいました。この「かもじま阿波おどり」は、コロナ禍で中止になった吉野川市の「阿波踊り大会」に代わるイベントとして、地元の有志らが始めたもので、今回で3回目となります。2025年は、吉野川市や阿波市を拠点に活動する連や、徳島市の有名連など合わせて21連が集まり、JR鴨島駅前中央通りに設けられた約200mの演舞場で踊り絵巻を繰り広げました。勇壮な