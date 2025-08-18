2025年8月16日（土）、ヒューリックホール東京にて開催されたスペシャルイベント『銀魂まるちばーす祭り』のイベントレポートが到着。アニメ『3年Z組銀八先生』や『新劇場版 銀魂 −吉原大炎上−』の情報も発表された。＞＞＞イベントのオフィシャルスチールをチェック！（写真17点）コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた大人気漫画『銀魂』（空知英