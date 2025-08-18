サンリオとCHOCOLATE Inc.が共同開発したキャラクター「がおぱわるぅ」の初のテーマカフェ「がおぱわるぅのオムライスカフェ」が、2025年9月下旬より期間限定で開催される。あわせて、サンリオショップでは「がおぱわるぅ」の新商品「がおぱわるぅ オムライスデザインシリーズ」も登場する。＞＞＞新アイテム「オムライスデザインシリーズ」をチェック！（写真11点）「がおぱわるぅ」の「ぱわるぅ」は「おむらいす島」に住むとって